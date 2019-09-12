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اقتصاد

الإسكان تنظم ورشة عمل عن قانون التصالح في مخالفات البناء بقنا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
نظّمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وفريق العمل المرافق لها، ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بديوان عام محافظة قنا، تلبية لدعوة محافظ قنا.

وحضر الورشة كمال محمد على شلبي، سكرتير عام المحافظة، ووليد البيلي، السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية الإسكان والمرافق، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء الإدارات الهندسية، وبعض المهندسين الاستشاريين رؤساء اللجان الفنية المشكلة بالمحافظة.

وقامت المهندسة نفيسة هاشم، خلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات، بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن تنظيم تلك الورشة يأتى فـي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالرد على تساؤلات الجهات المنفذة للقانون، وكذا المواطنين.

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