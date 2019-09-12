بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 510 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة فلاي ناس 871 المتجهة إلى أبها ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخرت رحلة شركة نسما للطيران 182 المتجهة إلى ينبع تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، أن جميع الرحلات الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.