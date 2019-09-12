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اقتصاد

القومي للإدارة: حريصون على متابعة تقييم مستوى المتدربين مع إدارات الجهات المختلفة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
آية الجارحي
أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن المعهد يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، حيث يضع رؤية ورسالة جديدة بما يتسق وعملية التحول الرقمي موضحة أن المعهد سيشهد عملية تحديث وتطوير فيما يخص الخدمات التي يقدمها والمحتويات التدريبية للبرامج الذي ينفذها مضيفه أن تنمية وتطوير القدرات البشرية تعد إحدي المهام الرئيسة للمعهد.

وأشارت شريفه إلى حرص المعهد علي متابعة تقييم مستوى المتدربين مع إدارات الجهات المختلفة، وذلك خلال وبعد البرامج التدريبية التي قدّمها لهم المعهد، بهدف تطوير وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أعلى مستوى، وفقًا لتوجه الدولة نحو الاهتمام بالعنصر البشري.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة والمنعقد، لبحث ومناقشة خطة المعهد وأهدافه ورؤيته، وكذا الخطة التطويرية له.

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