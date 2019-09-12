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اقتصاد

رئيس معهد الإدارة: مصر شهدت طفرة في التطوير الإداري

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:11 م
صدى البلد
آية الجارحي
أكد المهندس هاني محمود عضو لجنة الإصلاح الإداري بالمعهد القومي للإدارة، علي الدور الفعال للمعهد حيث سيتنامي هذا الدور خلال الفترة القادمة خاصة مع الطفرة التي حدثت في عملية التطوير الإداري.

ولفت هاني محمود إلي التطور التي تشهده حاليًا البرامج التدريبية الخاصة بالمعهد حيث أصبحت تغطي الكفاءات والمهارات الشخصية والادارية فضلًا عن مهارات القيادة.

وأوضح أن العام المالي السابق شهد تدريب أعداد كبيره من المتدربين من ٢٢ محافظة وليس القاهرة واسكندرية فقط مما يمثل نجاحًا كبيرًا من جانب المعهد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة والمنعقد لبحث ومناقشة خطة المعهد وأهدافه ورؤيته وكذا الخطة التطويريه له.

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