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اقتصاد

رئيس الشروق يتفقد أعمال التجهيزات والطرق المحيطة بمدرسة النيل الدولية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:30 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعمال التجهيزات بمدرسة النيل الدولية بالمدينة، وأعمال الطرق المحيطة بها، وذلك استعدادًا للعام الدراسى الجديد، موضحًا أن تنفيذ تلك المدرسة يأتى فى إطار جهود جهاز المدينة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لسكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تجهيز ساحة انتظار لاستيعاب الكثافات المرورية المستقبلية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ طبقة أسفلتية للطرق المؤدية للمدرسة تيسيرًا على المترددين عليها.

وأشاد المهندس عبد الرءوف الغيطى بمستوى التجهيزات المتميزة بمبنى رياض الأطفال، والاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

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