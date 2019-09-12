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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مؤتمر الشباب أنسب توقيت للرد على الشائعات.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:12 ص
صدى البلد
محمود محسن
قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم اختيار توقيت جيد لمؤتمر الشباب الثامن، وأكد أنه التوقيت المناسب للرد على الشائعات المنتشرة، مؤكدًا أنه نحن الآن نتعرض لهجمة جديدة من حروب الجيل الرابع فكان اختيار موضوع الشائعات وتأثيرها على تزييف الوعي والحقائق كان هام في هذا التوقيت. 

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد عبر فضائية ten أن المؤتمر أصبح منتدى وطنيا يجمع بين كل طوائف المجتمع المصري مشيرا إلى أنه أصبح قناة مفتوحة بين المسئولين على راسهم الرئيس وبين المواطنين.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أنه سيكون هناك 3 جلسات مهمة ستكون الجلسة الأولى عن الشائعات والجلسة الثانية عن الإرهاب الموجود بالمنطقة العربية بالمناطق الأقليمية في ليبيا والسودان واليمن فنحن في حاجة إلى مخاطر الإرهاب على الدولة المصرية وجهود الدولة في محاربة الإرهاب. 

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن جلسة أسأل الرئيس بها الكثير من الشفافية والرئيس يتحدث بتلقائية شديدة مع الشباب ويرد على استفساراتهم.

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