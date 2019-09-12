ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد منطقة سور مجرى العيون لمتابعة الإزالات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منطقة سُوَر مجرى العيون لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات، ورافقه محافظ القاهرة وعدد من المسئولين.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول الموقف الراهن لأعمال تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، حيث إن إجمالي عدد المدابغ القائمة فعليًا يبلغ 273 مدبغة، وتم إزالة أكثر من 247 مدبغة حتى الآن.

كما تضمن الشرح موقف الإزالات لباقي المباني بمنطقة سور مجرى العيون، التي كانت تخدم المدابغ، حيث تم إزالة مجمل المخازن، والمقاهي، والعشش، والورش، والمطاعم، والإسطبلات، والمصانع المفتوحة، وساحات الانتظار، وجار استكمال إزالة محال تجارية، ومصانع غراء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ جميع الإزالات المتبقية في منطقة سور مجرى العيون، للبدء في تنفيذ المخطط العمراني اللائق بالقيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة تعديات وترميم وتطوير.. سور مجرى العيون تاريخ صلاح الدين الأيوبي الذي أنقذته الدولة في مصر القديمة.. صور

تفقد الترميم والإزالات.. 50 صورة ترصد جولة أمين الآثار في مجرى العيون.. شاهد

إزالة 247 مدبغة .. مدبولي يؤكد أهمية تنفيذ جميع الإزالات بـ سور مجرى العيون

قبل التطوير.. 45 صورة لإزالة تعديات وإشغالات سور مجري العيون الأثري

ترشيحاتنا

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

بـ فستان قصير.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث إطلالة لها

طليق الراحلة غنوة: ياسين لم يتأثر بوفاة والدته كثيرًا

ضحك ولعب وجد.. كواليس سفر بعثة الزمالك من القاهرة لـ داكار

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

منزل غارق بالبراز والقمامة استأجرته أم لـ4 أطفال.. قصة غامضة وقعت في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة