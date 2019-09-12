رئيس الوزراء يتفقد منطقة سور مجرى العيون لمتابعة الإزالات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منطقة سُوَر مجرى العيون لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات، ورافقه محافظ القاهرة وعدد من المسئولين.



واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول الموقف الراهن لأعمال تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، حيث إن إجمالي عدد المدابغ القائمة فعليًا يبلغ 273 مدبغة، وتم إزالة أكثر من 247 مدبغة حتى الآن.



كما تضمن الشرح موقف الإزالات لباقي المباني بمنطقة سور مجرى العيون، التي كانت تخدم المدابغ، حيث تم إزالة مجمل المخازن، والمقاهي، والعشش، والورش، والمطاعم، والإسطبلات، والمصانع المفتوحة، وساحات الانتظار، وجار استكمال إزالة محال تجارية، ومصانع غراء.



وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ جميع الإزالات المتبقية في منطقة سور مجرى العيون، للبدء في تنفيذ المخطط العمراني اللائق بالقيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة.