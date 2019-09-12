اخبار السيارات .. تعرف على سيارة ماكلارين 720S الأفضل في 2019

حصدت شركة "ماكلارين" البريطانية الشهيرة على أفضل أداء 2019 عن سيارتها "ماكلارين 720S"، وفقا لموقع worldcarawards".



وتتميز ماكلارين 720S" بفتحات تهوية بغطاء المحرك، وزجاجها الأمامي مائلا، ليساعد على تحسين ديناميكية الهواء أثناء السير بسرعات عالية.



ومزودة أيضا بإطارات رياضية مقاس 22 بوصة، وبابين، وتصل قدرة محركها إلى 710 حصان، ويبلغ أقصى عزم للدوران 568 لكل نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة مزود بـ7 سرعات أتوماتيك.

