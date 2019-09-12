ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اخبار السيارات .. تعرف على سيارة ماكلارين 720S الأفضل في 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
حصدت شركة "ماكلارين" البريطانية الشهيرة على أفضل أداء 2019 عن سيارتها "ماكلارين 720S"، وفقا لموقع worldcarawards".

وتتميز ماكلارين 720S" بفتحات تهوية بغطاء المحرك، وزجاجها الأمامي مائلا، ليساعد على تحسين ديناميكية الهواء أثناء السير بسرعات عالية.

ومزودة أيضا بإطارات رياضية مقاس 22 بوصة، وبابين، وتصل قدرة محركها إلى 710 حصان، ويبلغ أقصى عزم للدوران 568 لكل نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة مزود بـ7 سرعات أتوماتيك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأفضل في عام 2019.. تعرف على السيارة ماكلارين 720S

ترشيحاتنا

3 أمور تساعد على المواظبة في الصلاة.. تعرف عليها

حكم عدم قراءة القرآن بالترتيب أثناء الصلاة

بعد حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى الأسطوري .. 20 إطلالة ساحرة للنجمة الشابة

بـ فستان قصير.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث إطلالة لها

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

منزل غارق بالبراز والقمامة استأجرته أم لـ4 أطفال.. قصة غامضة وقعت في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

حكاية تمثال الكهل الصارخ في قصر البارون الأثري.. صور

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور