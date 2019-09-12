احذر الشبورة ونشاط الرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وغدا.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم وغدا مستقر على جميع أنحاء البلاد، مشيرا الى أن درجات الحرارة نحو المعدل الطبيعي.



وأكد الدكتور أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الخميس، أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر تختلف مدى كثافتها من مكان إلى آخر، لافتا إلى أنها موجودة بالأماكن القريبة من المسطحات المائية والزراعية.



وأشار الدكتور عبد العال، إلى وجود نشاط للرياح بمنطقة شرم الشيخ والغردقة وخليج السويس والبحر الأحمر، مضيفا أنها ستؤثر على الملاحة البحرية هناك، ومشيرا إلى سقوط أمطار خفيف ومتوسط بالسواحل الشمالية.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على الطرق ونوه على السائقين بالطرق القيادة بكل دقة وحرص، موضحا أن نسبة الرطوبة بالصباح الباكر عالية إلى حد ما، ولكنها تنخفض بفترة بعد الظهر، حيث تصل نسبتها بالقاهرة بفترة الظهيرة إلى 35%.

