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أخبار البلد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم لـ حركة القطارات

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
محطة مصر للقطارات
محطة مصر للقطارات
أ ش أ
أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم "الخميس"، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدية وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأوضحت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، وأسيوط/أسوان 35 دقيقة، وعلى خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

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