ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الصفقة الـ9.. الحمام يضم محمد صلاح من الإسماعيلي استعدادا للقسم الثاني

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:09 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي الحمام، برئاسة نور رسلان في الحصول على خدمات محمد صلاح ، لاعب وسط الإسماعيلي 97 لمدة موسم على سبيل الإعارة في تاسع صفقات النادي، استعدادا للموسم الجديد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الحمام قد تعاقد محمد فتحي حارس كفر الشيخ ، محمود ابو جودة لاعب نادي الإسماعيلي 97 ، شهاب محمد لاعب نادي الإسماعيلي 97 ، مصطفي محمود رمضان "عفروتو" لاعب مصر المقاصة 97 ، إسلام الحريري حارس مركز شباب الحمام ، محمد العزب لاعب وسط المصري ،عبد الرحمن عيد "كاستيلو " صانع ألعاب حرس الحدود ، محمود زناتي مهاجم نادي الشمس .

وقيَّد نادي الحمام، 10 لاعبين كقائمة أولى للفريق استعدادا للموسم وهم "مهنا منصور، أحمد سمير الفار، أحمد الدماطي، وليد إبراهيم، ضياء مسعود، محمد سعيد حفظي، الدسوقي مسعد، محمد شعبان، يايا كونيه، ومحمد جمال السيسي".

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف عن الموعد المتوقع لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

نيللى كريم تهنئ هنا الزاهد وأحمد فهمى بمناسبة زفافهما

مكالمة جنسية وحبل غسيل.. اعترافات مثيرة لطالبة شنقت أمها.. ضبطتها تتحدث مع حبيبها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

احذر الشبورة ونشاط الرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم وغدا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟

حكاية تمثال الكهل الصارخ في قصر البارون الأثري.. صور

بعد تصميمه فستان هنا الزاهد.. شاهد أشهر تصميمات سامو هجرس .. صور