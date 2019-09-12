الصفقة الـ9.. الحمام يضم محمد صلاح من الإسماعيلي استعدادا للقسم الثاني

نجح مجلس إدارة نادي الحمام، برئاسة نور رسلان في الحصول على خدمات محمد صلاح ، لاعب وسط الإسماعيلي 97 لمدة موسم على سبيل الإعارة في تاسع صفقات النادي، استعدادا للموسم الجديد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان نادي الحمام قد تعاقد محمد فتحي حارس كفر الشيخ ، محمود ابو جودة لاعب نادي الإسماعيلي 97 ، شهاب محمد لاعب نادي الإسماعيلي 97 ، مصطفي محمود رمضان "عفروتو" لاعب مصر المقاصة 97 ، إسلام الحريري حارس مركز شباب الحمام ، محمد العزب لاعب وسط المصري ،عبد الرحمن عيد "كاستيلو " صانع ألعاب حرس الحدود ، محمود زناتي مهاجم نادي الشمس .



وقيَّد نادي الحمام، 10 لاعبين كقائمة أولى للفريق استعدادا للموسم وهم "مهنا منصور، أحمد سمير الفار، أحمد الدماطي، وليد إبراهيم، ضياء مسعود، محمد سعيد حفظي، الدسوقي مسعد، محمد شعبان، يايا كونيه، ومحمد جمال السيسي".