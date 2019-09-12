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سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة بـ قبرص.. شاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
حرائق
حرائق
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا بعنوان سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة شمال قبرص والسلطات تبدأ التحقيق.

وشهدت قبرص سلسلة انفجارات في مستودع ذخيرة، إثر نشوب حريق في منطقة عسكرية بالقرب من مدينة كارينيا، مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص بجروح طفيفة.

وأكدت وزارة الدفاع في القسم التركي من الجزيرة أن الحريق تمّ السيطرة عليه، لافتة إلى أنه لم يتّضح بعد سبب الانفجار، مضيفة أن فرق التحقيق بدأت عملها بعد السيطرة على الحرائق مباشرة.

وأكد شهود عيان في قرية أرابكوي الواقعة على بعد نحو 12 كيلومترًا شرقي كرينيا أن أهالي القرية فرّوا عند سماعهم دوي الانفجارات كإجراء احترازي، لكنّهم ما لبثوا أن عادوا إلى ديارهم بعد أن أُخمدت النيران في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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