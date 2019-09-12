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ثقافة

ورشة حكي وألعاب معمارية للأطفال في بيت على لبيب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يقيم بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب – بدرب اللبانة بميدان القلعة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في التاسعة والنصف صباح الجمعة 13 سبتمبر ، ورشة حكي وألعاب معمارية للأطفال والكبار بعنوان "كرافتينو والرحلة العجيبة في واحة سيوة" ، حيث تزور شخصية "كرافتينو" الواحة للتعرف على تاريخها وطريقة البناء المستخدمة بالخامات المحلية بالكارشيف والنخل .

تقام الورشة بالتعاون مع مجموعة " مستر كرافتر" الحائزة على الجائزة الخاصة فى مسابقة الإتحاد الدولى للمعماريين لعام 2017

كما يقيم البيت في السادسة والنصف مساء السبت 14 سبتمبر ندوة بعنوان "عمران القدس: تاريخ وواقع ورؤي مستقبلية" .

حيث يناقش فيها المعماري الدكتور حمدي السطوحي ، إستشاري تصميم المتاحف وخبير التراث العمراني و مؤسس مجموعة التراث المعماري والهوية الثقافية المسابقة التى طرحتها هيئة المعماريين العرب بعنوان ( القدس عاصمة فلسطين: إعادة إحياء المدينة بعد جلاء الأحتلال).

حيث تستهدف المسابقة إحداث حراك معرفي حول المدينة وتاريخها القديم وهويتها العربية .

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