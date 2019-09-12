ورشة حكي وألعاب معمارية للأطفال في بيت على لبيب

يقيم بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب – بدرب اللبانة بميدان القلعة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في التاسعة والنصف صباح الجمعة 13 سبتمبر ، ورشة حكي وألعاب معمارية للأطفال والكبار بعنوان "كرافتينو والرحلة العجيبة في واحة سيوة" ، حيث تزور شخصية "كرافتينو" الواحة للتعرف على تاريخها وطريقة البناء المستخدمة بالخامات المحلية بالكارشيف والنخل .





تقام الورشة بالتعاون مع مجموعة " مستر كرافتر" الحائزة على الجائزة الخاصة فى مسابقة الإتحاد الدولى للمعماريين لعام 2017





كما يقيم البيت في السادسة والنصف مساء السبت 14 سبتمبر ندوة بعنوان "عمران القدس: تاريخ وواقع ورؤي مستقبلية" .





حيث يناقش فيها المعماري الدكتور حمدي السطوحي ، إستشاري تصميم المتاحف وخبير التراث العمراني و مؤسس مجموعة التراث المعماري والهوية الثقافية المسابقة التى طرحتها هيئة المعماريين العرب بعنوان ( القدس عاصمة فلسطين: إعادة إحياء المدينة بعد جلاء الأحتلال).



