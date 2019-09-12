مصدر: النائب العام السابق يعود لمنصة القضاء

كشفت مصادر قضائية أن النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق سيتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى للعودة مرة ثانية لمنصة القضاء حيث إنه من حقه ذلك لعدم بلوغه سن المعاش وسيستمر في العمل حتى 2024.



الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار اجمهوريا بتعيين المستشار حماده الصاوي نائبا عاما لجمهورية مصر العربية لمدة 4 سنوات وفقا للقانون غير قابلة للتجديد.

