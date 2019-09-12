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أخبار العالم

الحرب على غزة قادمة لا محالة.. تصريحات جديدة لـ نتنياهو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:11 ص
الحرب على غزة قادمة
الحرب على غزة قادمة ولا مفر منها.. تصريحات جديدة لـ نتنياهو
سمر صالح
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم، الخميس، إنه "لن يكون مفر إلا الدخول إلى حملة عسكرية، حرب ضد غزة".

وأضاف نتنياهو في لقائه على الإذاعة الإسرائيلية "كان" أنه "يوجد مسئولية ويوجد عديمي المسئولية، ومواطنو إسرائيل يدركون جيدًا أنني أعمل بمسئولية ومهنية وسنطلق الحملة العسكرية في الوقت المناسب جدًا، والذي سأحدّده".

وتابع نتنياهو: "توقفوا عن الإثارة، عندما تكون مسئولا يجب عليك أن تقرر كيف تدير الحرب، وأنا لا يمكنني إطلاقها فجأة قبل التأكد من توفر الظروف المثالية، لن نخرج ولو دقيقة واحدة قبل أن نكون مستعدين وفي خضم استعدادات لحرب أخرى وهذه مسئوليتي، أنا لا أعمل وفقا للتغريدات ووفقا لتهجماتكم".

وتأتي أقوال نتنياهو في أعقاب التصعيد الأمني الأخير على الحدود الإسرائيلية مع غزة، حيث شهدت الأيام الأخيرة إطلاق صواريخ من غزة نحو مناطق في جنوب إسرائيل عدة مرات، والتي ردّ عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس ردا على إطلاق هذه الصواريخ.

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