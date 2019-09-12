«قطاع الأعمال» تلتقي اتحاد مصنعي السيارات في الصين

عقد مسؤلو وزارة قطاع الأعمال العام، في ختام الزيارة الرسمية إلى الصين، اجتماعا مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين والذي يضم كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، لبحث فرص التعاون والاطلاع على تجربتها في صناعة السيارات الكهربائية.





تناول الاجتماع أهم مقومات الاقتصاد المصرى ومزايا السوق المصرى الكبير من حيث الموقع والكثافة السكانية، فضلًا عن أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي على عدد من المتغيرات في مقدمتها معدلات النمو والتضخم والبطالة مع التأكيد على الطفرة غير المسبوقة في مجال تطوير الطرق والتي تسمح بنقلة كبيرة في سوق المركبات، فضلا عن مزايا الاستثمار خاصة في مجال السيارات.





من جانبه، قدم الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عرضًا لشركتى النصر والهندسية للسيارات، مع التأكيد على أن طاقات الشركتين تسمح بالعديد من اتفاقات التصنيع المشترك خاصة مع تحديث تكنولوچيا الإنتاج.





وقدم رئيس الاتحاد عرضا لسوق السيارات في الصين مع التركيز على سوق السيارات الكهربائية والتحديات التي تمكنت الصين من التغلب عليها لتدشين هذا النوع من السيارات وتحفيز مستهلكيها ومنتجيها على السواء. كما تم استعراض أهم خصائص شحن البطاريات واستبدالها وأهمية تقديم الدولة للبنية الأساسية الداعمة لنجاح التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.



