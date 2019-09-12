في اليوم العالمي للإسعافات الأولية.. أخطاء تجنبها أثناء إنقاذ حياة شخص

بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الموافق 12 سبتمبر من كل عام، يتعرض العديد من الأشخاص للموت بنسبة كبيرة كل عام ،ويرجع ذلك لتكرار العديد من الاخطاء الشائعة حول الأسعافات الاولية ،عندما يتعرض الأنسان لموقف ما ،لذلك يرصد موقع صدى البلد ،بعض من هذه الاخطاء الشائعة لتجنبها والعمل على الأسعافات الأولية الصحيحة .









لذلك نقدم لك من خلال هذا التقرير الذى نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير ،بعض الاسعافات الاولية التي يجب ان تعلمها لإنقاذ حياة الانسان وهي:





1-السيطرة على موقع الحَدَث بشكل تام.

2- عدم اعتبار الشخص المُصاب ميتًا، وإن زالت مظاهر الحياة عنه مثل النبض أو التنفّس.

3-إبعاد الشخص المُصاب عن مصدر الخطر.

4-الاهتمام بعملية إنعاش القلب، وعملية التنفس الاصطناعي، والصدّمة.

5-العناية بالشخص المُصاب قبل نقلِه إلى المستشفى.

6-الاهتمام براحة الشخص المُصاب.

7-الاهتمام في تدوين وحِفظ جميع المعلومات الخاصة بالحادث وبالإجراءات المُتبعة.





الإسعافات الأولية عند الإصابة بالحريق:





من جانبة قال الدكتور "هاني الناظر" أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا": إنه توجد خطوات يجب القيام بها للإسعافات الأولية عند حدوث الحروق، وهي كالتالي:





أولا: تعريض الحرق لتيار مياه ساقعة شديد التدفق.

ثانيا: يتم تنشيف المياه بفوطة من القطن ببطء وسلاسة.

ثالثا: يتم وضع كريم للحروق، مثل: "نولا فير" مرة في الصباح ومرة مساءا.





وأضاف د."الناظر" ، أن هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها البعض عند الإصابة بالحروق، مثل، وضع الثلج، أو وضع معجون الأسنان، والدقيق، والبن، والزيوت النباتية.





الإسعافات الأولية للسيطرة على لدغة النحل السامة:





ينصح علماء الحشرات بجامعة نبراسكا لينكولن الأمريكية، بأن تكون أول الإسعافات الأولية التي يجب إجراؤها عند تعرض شخص للدغة النحل، هي استبعاده من المكان الذي لُدغ فيه، ثم محاولة استخراج لسان النحلة دون الضغط عليه من جلد المصاب، حيث تترك النحلة لسانها على الجلد ليظل يضخ سُمه في جسم الإنسان حتى بعد انفصاله عن النحلة.





وبعد ذلك يتم عرض المنطقة التي تم لدغها لحرارة سيجارة أو جهاز تجفيف الشعر لفترة من الوقت دون إحراق المنطقة، ثم يتم استخدام مادة ملطفة للحد من الاستسقاء الموضعي، مع أخذ دواء مضاد للحساسية، يحتوى على الحمض الأميني للحد من ردود الأفعال الالتهابية.





قال ريشارد بارتز، أحد المشاركين في الدراسة، إنه في حال ظهور أعراض على الشخص الذي لدغ مثل ضيق في التنفس أو الإحساس بالبرودة أو الارتعاش يجب عرضه على الطبيب أو نقلة إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات لتفادي رد فعل الحساسية للدغة، فمن الأفضل أخذ حقنة الأدرينالين لمكافحة الصدمة من أثر اللدغة.









5 خرافات حول الإسعافات الأولية يمكن أن تضر بصحتك:





جمع موقع "bright side" 5 خرافات شائعة حول الإسعافات الأولية حتى لا تشعر بالخلط حول ما يجب القيام به عندما يحتاج شخص ما مساعدة .





• وضع الثلج على الكدمات.

لماذا يعد هذا خطأ؟ لأن في الواقع الثلج يساعد على تقليل الكدمات، ولكن يجب وضعه في شيء يقلل من حدة برودته، مثلًا قم بوضع قطعة قماش بين البشرة والثلج، ثم اتركها على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة، وانتظر 20 دقيقة آخرى، ثم ضعها مرة ثانية، وهكذا .. لعدة مرات حتى يأتي التحسن.





• مساعدة شخص فاقد الوعي

إذا كان شخص ما فقد الوعي، فلا تحاول رفعه أو رش الماء البارد على وجهه، لأن هذا قد يؤدي إلى ازدياد التشنج، وبعد أن يستعيد وعيه، لا ينبغي له شرب القهوة أو ما إلى ذلك، لأن الكافيين قد يؤدي إلى الجفاف، فقط كل ما عليك القيام به هو رفع ساقين الشخص وفك أي ملابس ضيقة، وعدم السماح له بالوقوف مباشرة بعد أن يبدأ بالتحسن.





• استخدام الزبدة أو القشدة الحامضة لعلاج الحروق

استخدام الزبدة أو القشدة لعلاج الحروق من شأنه أن يزيد من الضرر، لذلك إذا أصيب شخص بحرق فما عليه إلا ترك المنطقة المحترقة في الماء البارد لمدة 15 دقيقة، لأن هذا من شأنه تحويل الحرق إلى حالة أفضل، واحذر، فإزالة طبقة واقية وترك الجرح مفتوحًا سيؤدي لحدوث التهابات وعواقب وخيمة.





• إزالة الأجسام من الجروح

قمة الخطأ أن تقوم بسحب القطعة المتسببة في الجرح من الإصبع أو المنطقة المصابة بشكل عام، فلا تحاول أبدًا سحب الأجسام من الجروح الخطيرة، بل اتركها في مكانها حتى يأتي الطبيب، لتجنب حدوث نزيف قد يؤدي إلى الوفاة.





• وضع المراهم على الجروح

أفضل علاج للجرح هو تركه في الهواء النقي، وعدم وضع المراهم لأنها تعمل على خلق الرطوبة غير المرغوب فيها، يمكنك أن تقوم بتنظيف الجرح في الماء البارد مع الصابون، وتضع عليه ضمادة نظيفة وجافة.





تعرفي على الإسعافات الأولية لمريض القلب :





ماذا تفعل إذا أصيب شخص آخر بنوبة قلبية:





١- عليك أولا بالاتصال بالنجدة، أو رقم الطوارئ، ولكن عليك المحاولة في أن تتخلص من أعراض النوبة القلبية، وذلك إن طالت لأكثر من ٥ دقائق.





٢- عليك بإعطائهم اسبرين لـ مضغها، وابتلاعها، إلا إذا كان المرض لديه حساسية من الأسبرين.





٣- اتخاذ النتروجليسرين، إذا تم وصفه من قبل الطبيب.





٤- بدء العلاج القلبي الرئوي إذا كان الشخص فاقدا للوعي، وذلك إذا كنت مع شخص قد يكون لديه نوبة قلبية، وهو فاقد الوعي تماما، فقد ينصح لك أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي، إذا لم تكن قد تلقت تدريبا على الإنعاش القلبي الرئوي من قبل، فينصح الأطباء بتخطي التنفس الاصطناعي، والتوجه إلى أداء ضغط الصدر فقط، وذلك (حوالي 100 ضغطة في الدقيقة).





٥- إذا كان جهاز تنظيم ضربات القلب الخارجي الآلي (إيد) متوفرا، والشخص مازال فاقد الوعي، يمكن إعداد الجهاز، وصعق المريض به لانعاشه.









الأسعافات الأولية لمريض الصرع :









قال الدكتور حسن حسني رئيس قسم الأمراض العصبيه مستشفي القصر العيني، ورئيس الشعبه المصريه لمسانده مرضي الصرع ،أن هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها عند عمل الإسعافات الاولية لمريض الصرع، حيث انها تختلف باختلاف نوع الحالة.





1- النوبة الكبرى:

واكد حسن انه يجب على المريض ان يستلقي على الارض، على ان نبعد عنه اى اثاث يمكن أن يتخبط بها اثناء النوبة، وتوجيه الرأس تجاه اليمين أو الشمال لكي ينزل اللعاب منها، مع محاولة فتح فم المريض أو وضع معلقة، وذلك حتى لا ينكسر فك المريض أثناء النوبة.





2- النوبة الصغرى: