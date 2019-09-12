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اقتصاد

أسهم أوروبا تلامس أعلى مستوى فى 6 أسابيع مع انحسار مخاوف التجارة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم، الخميس، إلى أعلى مستوى منذ 30 يوليو بفعل مؤشرات جديدة على انحسار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كانت بكين قررت أمس، الأربعاء، إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية إضافية وردت واشنطن بإعلان إرجاء زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات لفترة وجيزة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 %، ولامس المؤشر أعلى مستوى فى ستة أسابيع أمس الأربعاء بدعم من التفاؤل بشأن خفض التصعيد فى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التى تضر الاقتصاد وتوقعات بتحفيز نقدى من البنك المركزى الأوروبي.

وسيعتمد اتجاه التداول خلال الجلسة على حجم التحفيز المنتظر أن يعلنه المركزى الأوروبى بعد اجتماع لجنة سياساته النقدية اليوم، الخميس.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزى خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2016 واستئناف برنامج شراء الأصول، لكن بعض المحللين حذروا من رفع سقف التوقعات أكثر من اللازم.

وكان سهم أنهاوزر بوش إنبيف أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت الشركة إنها ستدرس مجددا طرحا عاما أوليا فى هونج كونج لوحدتها فى منطقة آسيا والمحيط الهادى بعد شهرين من إلغاء خطط الإدراج.

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