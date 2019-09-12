نائب وزير الإسكان: القطاع العقارى يحتاج إلى مضاعفة المعروض من الوحدات السكنية

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن السوق العقارى يحتاج إلى مضاعفة المعروض من الوحدات السكنية، موضحا أن القطاع الخاص لا ينتج سوى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، موضحا أن الطلب على الوحدات السكنية اكثر من المعروض فهناك زيادة سنويا تصل إلى 3 مليون نسمة مما يدل على أن الطلب على العقار فى تزايد باستمرار.



وأضاف عباس أن سوق العقارى المصرى مازال هو الأرخص عالميا سواء من حيث بيع الأراضى او الوحدات السكنية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت هدوءا فى المبيعات ولكن حاليا الحركة البيعية فى ارتفاع.



وأوضح أن السوق العقارى حاليا يشهد تنوع فى عرض الوحدات السكنية، حيث يضم الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعى، وهناك مفاوضات مع المطورين للتوسع فى الإسكان المتوسط والاجتماعى أكثر خلال الفترة المقبلة.