ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:04 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قالت نيفين محمد عبد الفتاح، مدير آثار القليوبية، إن بناء قصر محمد علي في شبرا الخيمة يعد صورة مصغرة من القصور العثمانية.

جاء ذلك على هامش زيارة تفقدية قام بها وزير الآثار اليوم، الخميس، في القصر.

وأضافت نيفين محمد عبد الفتاح أنه يتم ترميمه الآن على سبع مراحل بسبب تأثره بحادث انفجار مبنى الأمن الوطني في ٢٠١٥.

وتابعت: "بدأت المرحلة الأولى للترميم من سرايا الجبلاية، وبعد ذلك قصر الفسقية المرحلة الثانية، وهناك مراحل أخرى منها الساقية والجدار الأثري بين الساقية والفسقية والسور الأثري الكامل، كذلك مرحلة ترميم وتطوير مبنى المطعم، وهو مبنى حديث سيتم استغلاله فيما بعد لخدمة الزوار، والمرحلة السابعة تطوير الحدائق والمسطح الأخضر ككل".

واستطردت: "كان صندوق التنمية الثقافية هو المسئول في الترميم الأول ٢٠٠٥م، والترميم الثاني بدأ ٢٠١٧ كدراسة والتنفيذ الفعلي بدأ ٢٠١٨، بسبب وجود خلل في المبنى عمومًا بقصر الجبلية، كما أن انفجار ٢٠١٥ لمبنى الأمن الوطني أدى لوجود شروخ فاصلة به، وهذا ما عجل بترميمه".
تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور
تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور
تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور
تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور
تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور
تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور

خرسانة مسلحة وزخارف نادرة.. كل ما تريد معرفته عن قصر البارون.. صور

ترشيحاتنا

كان بيشتمني كتير.. زاهي حواس يروى أسرارا عن عمر الشريف خلال فترة مرضه.. فيديو

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

الأرصاد تكشف عن الموعد المتوقع لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق.. تفاصيل

ملعب السوبر المصري يشعل أزمة بين اتحاد الكرة ومرتضى منصور

اخبار الرياضة.. ميسى يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة.. الجبلاية تجري قرعة الدوري اليوم.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟