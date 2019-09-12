تأثر بانفجار مبنى الأمن الوطني.. قصر محمد علي في شبرا الخيمة نسخة من القصور العثمانية.. صور

جاء ذلك على هامش زيارة تفقدية قام بها وزير الآثار اليوم، الخميس، في القصر.





وأضافت نيفين محمد عبد الفتاح أنه يتم ترميمه الآن على سبع مراحل بسبب تأثره بحادث انفجار مبنى الأمن الوطني في ٢٠١٥.

قالت نيفين محمد عبد الفتاح، مدير آثار القليوبية، إن بناء قصر محمد علي في شبرا الخيمة يعد صورة مصغرة من القصور العثمانية.وتابعت: "بدأت المرحلة الأولى للترميم من سرايا الجبلاية، وبعد ذلك قصر الفسقية المرحلة الثانية، وهناك مراحل أخرى منها الساقية والجدار الأثري بين الساقية والفسقية والسور الأثري الكامل، كذلك مرحلة ترميم وتطوير مبنى المطعم، وهو مبنى حديث سيتم استغلاله فيما بعد لخدمة الزوار، والمرحلة السابعة تطوير الحدائق والمسطح الأخضر ككل".واستطردت: "كان صندوق التنمية الثقافية هو المسئول في الترميم الأول ٢٠٠٥م، والترميم الثاني بدأ ٢٠١٧ كدراسة والتنفيذ الفعلي بدأ ٢٠١٨، بسبب وجود خلل في المبنى عمومًا بقصر الجبلية، كما أن انفجار ٢٠١٥ لمبنى الأمن الوطني أدى لوجود شروخ فاصلة به، وهذا ما عجل بترميمه".