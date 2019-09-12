خبير اقتصادى: مصر سجلت أعلى نسبة فى الاحتياطى الأجنبى على مر التاريخ.. فيديو

قال الدكتور كريم يحيى، المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن هناك تحسنا بالمؤشر الاقتصادي الكلى، مشيرا إلى أنه بعد تقليل التضخم وخفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزى أصبحت نسبة الاحتياطى الأجنبى الآن الأعلى فى تاريخ مصر.



وأوضح الدكتور كريم يحيى، ببرنامج صباح "الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن ناتج ارتفاع الاحتياطى الأجنبى هو زيادة تدفقات النقد الأجنبى بجميع الموارد الموجودة، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية مؤخرا بعملية الصادرات وتصدير السلع.



وأكد الدكتور كريم يحيى، أنه تم تخفيض الواردات بعام 2019 سواء السلع الزراعية أو سلع المواد الخام التى تستوردها، وأشار إلى أنه أدى إلى تحسن كبير بالتجارة.



وأضاف أن كل هذا التحسن الاقتصادى يتزامن مع الإنجازات التي تحدث الآن بقطاع البترول، لافتا إلى وجود شركات تقوم بضخ الاستثمارات ومساعدة مصر فى التقدم لسنوات مقبلة، موضحا أن انخفاض التضخم بنسبة 50% معناه انخفاض القوة الشرائية للعملة مع الارتفاع النسبي لأسعار السلع.

