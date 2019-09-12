القاهرة على موعد جديد مع المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة..السيسي يجيب عن تساؤلات المواطنين في جلسة اسأل الرئيس.. ويناقش تأثير نشر الأكاذيب على الدولة بمشاركة 1600 شاب



عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب بالقاهرة في فندق الماسة ديسمبر ٢٠١٦ وتناول المؤتمر جلسات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي، والمشاركة السياسية ، والهوية الثقافية، وتجديد الخطاب الديني ، والاقتصاد وريادة الأعمال ، والصابون الثقافي والإبداع الفني، ونموذج محاكاة الدولة المصرية والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية في قطاع البترول والزيادة السكانية والتعدى علي الأراضي الزراعية وعدم توافر قواعد البيانات



وخلص المؤتمر لعدد من التوصيات منها، مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ،وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، وعقد مؤتمر دورى لمتابعة تنفيذ التوصيات، فضلا عن دراسة مقترحات قانون التظاهر ، وعقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم، وإعداد برامج وسياسات لنشر ثقافة العمل التطوعي، وكذلك سرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للاعلام ، وصياغة استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ



المؤتمر الوطني الخامس للشباب



عادت القاهرة مرة أخرى لتستضيف المؤتمر الوطني الدورى الخامس للشباب الذي عقد في الماسة في مايو ٢٠١٨ والذي أكد خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ليس هناك أى تدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي ولكن يتم التصديق فقط على الحكم النهائي الصادر وفقا لتوصيات تلك اللجنة، لافتا إلى أنه عقب انتهاء اللجنة من مجموعة محددة من الشباب تبدأ في دراسة مجموعة أخرى.



كما أعلن عن الافراج عن اكثر من 300 شخص على هامش جلسة "تحليل المشهد السياسي في مصر"، حيث قام مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي بتقديم عرض عن مراحل تطور الحياة السياسية والحزبية في مصر



كما تضمنت الجلسة عرض مقترحات مجموعة من شباب الأحزاب المشاركين في الجلسة مثل: أهمية إطلاق مدرسة الكادر السياسي، وذلك تحت مظلة الأكاديمية الوطنية التدريب، وإطلاق المنتدي الوطني للسياسات العامة، لمناقشة القضايا السياسية على الساحة المصرية، ووضع استراتيجية للتواصل بين الأحزاب والأجهزة التنفيزية من أجل المشاركة في مشاكل المجتمع، وتعديل القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية في مصر، وإعادة قيمة الهوية الوطنية للمصريين، وذلك بالشراكة مع الهيئات المعنية والمجتمع المدني، فضلا عن إعداد وثيقة عمل للتعامل مع ملف الحريات وقضايا الرأي العام، وإنشاء المجلس الوطني للشباب والمسئول عن صياغة القرارات الخاصة بالشباب، وتنامي دور الإعلام في تسليط الضوء على أهمية العمل الحزبي ودوره في المجتمع، وتفعيل مشاركة الأحزاب مع الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠



كما جاءت الجلسة الثانية بعنوان "الرؤية الشبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" تناقش "الرؤية الشبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة"، وعرضت مقارنة بين أوضاع الاقتصاد العالمي والمحلي، كما عرضت الدراسة تحديات المشروعات المتوسطة والصغيرة وكيفية التغلب عليها



وانطلاقًا من حرص الرئيس على فتح قنوات تواصل مباشرة بمنتهى الشفافية مع جميع المواطنين، ومد جسور الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصرى والقيادة السياسية، يتم تدشين جلسة ثابتة في مؤتمرات الشباب بعنوان "اسأل الرئيس" نظرًا لما تلاقيه من صدى جماهيري، فقد أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر انطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"، والتى يمكن من خلالها لأى مواطن أن يطرح سؤالًا على الرئيس وسوف يقوم بالإجابة عن بعض هذه الأسئلة



المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة



واستضافت أقدم الجامعات المصرية والعربية فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى السادس للشباب، والتى عقدت تحت قبتها فى يوليو 2018، حيث انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب تحت قبة جامعة القاهرة، أعرق الجامعات في التاريخ على مدار يوميّ 28 و29 من يوليو من العام الماضي، وهو الأول منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لفترة ثانية في مارس الماضي



وقد شارك الرئيس في الاجتماع المغلق الذي عقده المجلس الأعلى للجامعات، والذي يعد سابقة حدثت لأول مرة في تاريخ المجلس



و شهد المؤتمر الوطني للشباب لاول مرة حضور هذا الكَم من المدعوّين؛ حيث وصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر إلى حوالي 3000 مدعو، وهو ما جعله المؤتمر الوطني الأكبر من حيث عدد الحضور



وكان أغلب المشاركين في هذا المؤتمر من شباب الجامعات المصرية، وأساتذتها، من مُختلَف الجامعات، الحكومية والخاصة، ممثّلين عن جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى حضور شباب الأحزاب السياسية المختلفة، وأوائل الثانوية العامة، وأوائل التعليم الفني، هذا بخلاف وجود نخبة من رجال الدولة المصرية، والشخصيات العامة، والبرلمان، وغيرهم من مختلَف الفئات



وعلى مدار يومّي المؤتمر، شهدت جلساته أبرز القضايا والموضوعات المُلحّة على أجندة الدولة المصرية؛ حيث شهد اليوم الأول جلستيّ: "استراتيجية بناء الإنسان المصرى" و"استراتيجية تطوير التعليم"، فناقشت جلسة "بناء الإنسان المصري" جهود الدولة بمختلَف قطاعاتها في هذا الصدد، مع عرض لرؤية الشباب لكيفية بناء الإنسان المصري مجتمعيًا وثقافيًا وصحيًا ورياضيًا وتعليميًا



وخلال جلسة "استراتيجية تطوير التعليم"، تم شرح رؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، والتحديات التي تواجهنا، وسبُل تحقيق تلك الاستراتيجية، وانعكاسها على الأسرة والمجتمع



أمّا في اليوم الثاني والأخير من أيام المؤتمر، فقد تمت مناقشة سُبُل "تطوير منظومة التأمين الصحي" في إحدى الجلسات، كما تم استعراض "المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"



ثم جاءت مبادرة "اسأل الرئيس" في ختام جلسات المؤتمر، والتي شهدت هذه المرة حضورًا فعّالًا وقويًا للشباب، خاصةً شباب الجامعات المصرية، حيث ركّزت الجلسة على أسئلتهم وأطروحاتهم، والتي عكست مدى إدراكهم للواقع، وإلمامهم بالمتغيّرات والأحداث الهامة الجارية على الساحة، الداخلية والإقليمية والدولية كذلك



وقد شهدت المبادرة نشاطًا مُكثّفًا تلك المرة، تمثّل في وصول عدد زوّار الموقع إلى أكثر من 2 مليون زائر، كما وصلت عدد المشاركات بالاستفسارات والأسئلة إلى أكثر من 77 ألف سؤال.



والجديد في المبادرة هذه المرة، أنه تمت دعوة المواطنين الذين تم اختيار أسئلتهم من على الموقع، وذلك لحضور المؤتمر وسماع إجابة أسئلتهم من الرئيس مباشرةً، حيث تم اختيار حوالي 60 سؤالًا، تنوّعت بين مختلَف المجالات وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية كذلك.



وتعتبر مبادرة "اسأل الرئيس" واحدة من أقوى أدوات الاتصال المباشرة والفعّالة، والتي تساهِم في خلق حوار بنّاء وصريح بين الرئيس وبين المواطنين والتي تم اطلاقاها من خلال مؤتمرات الشباب.



كما تخلّل المؤتمر عروض تقديمية مختلفة، وكذلك تم إقامة عروض فنية قدّمها الشباب ومع ختام المؤتمر، قام الرئيس بتكريم بعض النماذج المتميّزة من شباب الجامعات



المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية



عقد المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ٣٠ الي ٣١ يوليو الماضي في حضور ١٥٠٠ مدعو تنوعت فئاتهم لتمثل كافة فئات الشباب المصري " شباب الجامعات- شباب الأحزاب- شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة- شباب من المبدعين والمبتكرين - شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الالكتروني ".



كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الافريقي في حضور رجال الدولة



وتنوعت أجندة المؤتمر في نسخته السابعة لتناقش القضايا الوطنية بصبغة اكثر نضجا عن سابقتها في المؤتمرات لتشمل محاور النقاش : إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة المصرية العام ٢٠١٩_٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية " التحول الرقمي- التسوق الحكومي"، كما تم مناقشة المشروعات القومية.



وانعكاس ذلك علي الاقتصاد المصري وحياة المواطن بصفة عامة، وكذلك الإجراءات الجنائية التي تتبعها الدولة مع المواطن المصري الاكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ، فضلا عن الموقف المصري من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته علي الوضع الداخلي.



كل هذه الموضوعات تم طرحها ومناقشتها خلال جلسة نموذج محاكاه الدولة المصرية والتي حاكي فيها الشباب المصري دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفي وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية.



كما عقد خلال المؤتمر الوطني السابع حفل تخرچ الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي، والذي يعد أحد توصيات منتدى شباب العالم ٢٠١٩ ، والذي جاء في إطار استكمال نجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري ليشمل شباب القارة الأفريقية لتضمهم في اول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الافريقي في مصر من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.



ويمثل الدارسون في الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي ٢٩ دولة إفريقية، كما حضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الافريقي.



كما شهد المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة واستهدف هذا المؤتمر عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري ، بالإضافة إلي شرح أبعاد المبادرة واتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة.



كما وجه المواطن المصري أسئلته الي الرئيس بكل شفافية من خلال اسأل الرئيس، الجدير بالذكر أن هذه الفقرة حققت علي مدار العامين الماضيين إثراء الوعي الجمعي لدى المصريين، واستقائهم للمعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر.



وقد بدأت جلسة اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني الثالث والذي انعقد في مدينة الإسماعيلية في ابريل ٢٠١٧ ، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة في مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب نظرا لحيويتها وأهمية تواصل الرئيس مع المواطنين والرد علي تساؤلاتهم ، كما تم فتح باب تلقي اسئلة كافة المواطنين من خلال الموقع الالكتروني.askthepresident.net



وشهد المؤتمر عددا من التوصيات منها تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية الي حوار مستمر ودائم ليكون الشباب علي تواصل مستمر مع الحكومة، وتشكيل مجموعات عمل من الشباب لتكون معاونة لمؤسسات الدولة من أجل تنفيذ ومتابعة مشروعات الدولة الكبري.



وتبني الحكومة لمشروع الحضارة براس التين المقدم من شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بسرعة وضع قانون المحليات ومجلس الشيوخ وتقديمه للبرلمان علي أن يتم تدريب الشباب لتوسيع دائرة مشاركة العمل السياسي، وتكليف مجلس رئاسة الوزراء بتقديم المقترحات المقدمة خلال ١٥ يوما لمناقشتها وتنفيذ ما ورد بها.



كما تم إطلاق المشروع القومي لدعم القري الاكثر احتياجا " حياة كريمة " وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية القومية للقضاء علي الفقر ،وتكليف مجلس رئاسة الوزراء بإطلاق مشروع التحول الرقمي والحوكمة علي أن يبدأ تطبيقها في بورسعيد كأول محافظة مصرية بشكل تجريبي.



وتم تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء للبدء في العمل باستراتيجية التسويق الحكومي، واخيرا تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدرب بإقامة مقر لها في العاصمة الإدارية الجديدة علي أن يضم مكانا لتدريب الشباب العربي والافريقي.



المنارة يستضيف النسخة الثامنة



واعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة والتي ستنعقد السبت المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بدءا من الثلاثاء الماضى وحتى اليوم الخميس .



ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر،حيث ينبغي على من يريد الحصول على دعوة لحضور المؤتمر أن يقوم بتسجيل بياناته على الموقع.



هذا وتشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب عقد جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس..الجلستان هما جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".



وستكون محاور النقاش الرئيسية في جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " عن استعراض تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم،بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.



أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" ستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي،واستعراض مايتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع،بالإضافة الى طرح تسأول عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.



ما تعد جلسة " اسأل الرئيس " أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

جاءت فكرة المؤتمر الوطنى للشباب تحت شعار «أبدع انطلق» لتؤكد تبني الدولة فكرا جديدا في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم ومتطلباتهم، مما مثل حالة فريدة لم تشهدها مصر من قبل، حالة تعبر عن المواجهة والشفافية بين الشباب والدولة، ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات والتخصصات والمحافظاتوحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور والمشاركة في جلسات جميع مؤتمرات الشباب بداية من المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ، مرورا بمؤتمرات الشباب التالية التى عقدت فى محافظات الجمهورية المختلفةوحرص الرئيس على الاستماع إلى أفكار الشباب وتسجيلها بنفسه، فتحول الشباب من مستمع للحكومة إلى متحدثين يطرحون أفكارهم ورؤيتهم في مختلف القضايا والملفات بكل حرية وشفافية، كما أن المؤتمر مثل أيضا فرصة في خلق حالة من الحوار المجتمعي بين فئات الشباب ونفسهم.ولم تقتصر المؤتمرات فقط على القضايا الاقتصادية أو السياسية فقط، بل شملت أيضا نواحي اجتماعية وإنسانية أخرى، فكانت المؤتمرات ملتقى للحوار ومسرح للفنون والمواهب ومنصة لتتويج الشباب المتميزين والمبدعين والأبطال في جميع المجالات وقطاعات الدولة، فتحول المؤتمر إلى صانع للروح الإيجابية والتفاؤل بصورة عامة وفي المحافظات التي يُعقد بها بصورة خاصة.كما أن فكرة انعقاد المؤتمر بشكل دوري في مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، كان له بالغ الأثر لدى جميع الشباب، وكانت رسالة واضحة من الدولة بنظرتها المتساوية لجميع أبنائها دون تفضيل أو تمييز.ولعل أصداء نجاح المؤتمر لم تقتصر على الجانب المحلي فقط، فقد أبدى عدد من رؤساء الدول إعجابهم بفكرة المؤتمر وحرصوا على التعرف على التجربة المصرية فيما يتعلق بالمؤتمرات الوطنية للشباب وتطبيقها في بلدانهمهذا وقد استضافت القاهرة عددا من مؤتمرات الشباب ترصدها في السطور التالية