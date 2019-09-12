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محافظات

محافظ القليوبية: تحويل قصر محمد على إلى مزار سياحي

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية إن المحافظة حريصة على تطوير الطرق المؤدية لقصر محمد على بشبرا بهدف تحويل شبرا الخيمة إلى منطقة جذب سياحي عالمي.

وأشار عبد الحليم إلى أن قصر محمد على يعد تحفة فنية على أرض محافظة القليوبية حيث أنشئ منذ عام 1808 أى أكثر منذ مائتى عام، وأن محاولات الترميم السابقة قصر محمد على بشبرا كان بها استعجال كبير ما أثر على جودة الترميم.

وأضاف عبد الحليم خلال جولته لمتابعة آخر مستجدات مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا برفقة وفد من وزارة الآثار أنه يتابع بنفسه كل فترة أعمال الترميم، وأعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالمعايير الأثرية للحفاظ على صبغة الأثر الأصلية، والدقة في الترميم .

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة تجرى خطط لتطوير المنطقة المحيطة، بجانب عمل محاور مرورية تسهل الوصول للقصر مشيرا إلى أن هناك خطة لإنشاء كوبرى من فوق النيل يصل مباشرة بالقصر بالإضافة إلى مرسى للمراكب النيلية أمام القصر.

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