السيمفونى يعزف أعظم المؤلفات الروسية بـ الأوبرا

تحت عنوان اعظم المؤلفات الروسية يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلًا بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة عازف التشيللو حسن معتز وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 سبتمبر على المسرح الكبير .





يتضمن البرنامج نخبة من اهم المؤلفات الكلاسيكية التى وضعها مؤلفون روس منها متتابعة طائر النار لـ ايجور سترافينسكى ، تنويعات روكوكو للتشيللو والاوركسترا لـ بيتر اليتش تشايكوفسكى والسيمفونية الاولى لـ ديمترى شوستاكوفيتش .



