وفد النواب يطلب تعاون البنك الدولي في موازنة البرامج والأداء

وقال سيم دينير، كبير أخصائيي الحوكمة بالبنك الدولي، أنه يعمل مع مصر منذ عام 2006، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يلتقى فيها بوفد برلماني، وهو أمر هام جدا.







قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن وفد خطة البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى عقد ثلاثة لقاءات هامة، مع ممثلي "شراكة الموازنة الدولية"، ومعهد السياسة المالية والبنك الدولي.وأضافت النائبة سيلفيا نبيل، في بيان اليوم، الخميس، أن أول اجتماع عقدته اللجنة ناقش موضوع "مؤشر الموازنة المفتوحة"، وتطرق إلى تفاصيل شفافية الموازنة، وأن مصر رقم 41 في شفافية الموازنة، كما تطرق الحديث حول المسئول عن تقييم شفافية الموازنة، حيث تقيمها جهة غير حكومية، كما تطرق الحديث حول موازنة البرامج والأداء وكيف يمكن أن تساعد في شفافية الموازنة.وتابعت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء: "ثاني الاجتماعات تكلم عن الشراكة الدولية للموازنة، والنظام الأمريكي في الموازنة، وكيفية إعدادها، والفرق بين النظام الفيدرالي والمحلي، ومن يضع الموازنة".وأوضحت رئيس اللجنة الفرعية أن ثالث اجتماعات اللجنة كان أهم الاجتماعات، حيث التقى الوفد ممثلي البنك الدولي، وتناول آخر التطورات فيما يخص موازنة البرامج والأداء وعلاقة البنك الدولي بمصر، وأهداف التنمية المستدامة والبرامج والأداء والحوكمة، مشيرة إلى أن الدكتور حسين عيسى عرض ما الذي وصلنا إليه في موازنة البرامج والأداء وأهداف التنمية المستدامة الأممية.كما التقى الوفد السفير المصري هناك، والذي أكد أهمية الزيارة، لفهم طبيعة الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، مشيرا إلى أن البنك الدولي كان أول مؤسسة ساندت مصر في 2013، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد دائما بالعلاقة بين مصر والبنك الدولي.وتطرق اللقاء إلى أن أكثر الأمور التي واجهها البنك الدولي صعوبة في عدة دول، وهي مشكلة تشابك البرامج بين الوزارات، حيث أكدت النائبة سيلفيا نبيل أنها أوضحت لممثلي البنك أن اللجنة طلبت بالفعل من وزارة التخطيط أن تضع الخطط بداية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وخطة مصر 2030 والبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة، وأن وزارة التخطيط هي من يجب أن يقوم بتقسيم هذه المسئوليات على الوزارات، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بتنفذ هذا الأمر، ونظرا لصعوبته طلبت اللجنة التعاون مع البنك الدولي في هذا الأمر.وقالت النائبة سيلفيا نبيل إن الاجتماع تطرق إلى مرحلة المستويات المختلفة الخاصة بالبرامج والأداء، وما المرحلة التي سنصل إليها، وأضافت: "نقف في هذه المرحلة ونحتاج إلى دعم البنك الدولي في هذا الأمر"، مطالبة بأي نماذج وأن يكون هناك تواصل بين اللجنة والبنك الدولي في هذا الأمر، لافتة إلى أن الدكتور حسين عيسى أوضح أن اللجنة ستقرر بعد عودة الوفد إلى أي مرحلة سنصل في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنها طالبت بتعاون البنك الدولي في هذا الأمر حتى يتم تحديد إلى مدى سنصل بدقة.يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.