محمود درويش يقود فرقة كنوز في أمسية فنية بمكتبة مصر الجديدة

يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة أمسية فنية تحيها فرقة كنوز الموسيقية بقيادة الفنان محمود درويش، وذلك في السابعة من مساء غد الجمعة.



وبحسب بيان، الخميس، تتضمن الأمسية باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ، الربيع لـ فريد الأطرش وبفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لـ محمد عبد الوهاب.



وصرح د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، بأن الأمسية تأتي في إطار برنامج يهدف إلى احياء التراث المصري بشتى فروعه، لا سيما التراث الموسيقي، للحفاظ على الهوية المصرية وحمايتها من الاندثار.



من جانبها قالت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن فرقة كنوز للموسيقي العربية تاسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقي العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.