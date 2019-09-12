أسرار علاقة وفاء عامر بشقيقتها آيتن ولماذا طردتها من المنزل

ترتبط الفنانة آيتن عامر بـ شقيقتها وفاء عامر بشكل كبير جدًا، حيث يحرص الثنائي دائمًا على التواجد سويًا ومساندة بعضهما البعض، كما أن وفاء دائمًا ما تهتم بشقيقتها الصغرى وتتحدث عنها بشكل جيد جدًا على عكس فنانات أخريات.



والذي لا يعلمه البعض، أن وفاء عارضت آيتن في بداية مشوارها الفني ورفضت التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما قامت بالتوصية على اسمها ألا يقبل في المعهد، وذلك بسبب خوفها الشديد عليها من الوسط الفني، ولكن آيتن استخدمت اسمها الحقيقي دون اللقب، الأمر الذي جعل القائمين على الاختبارات يجهلون أنها شقيقة وفاء عامر وتم قبولها في المعهد في نهاية الأمر.



وشاركت الأختان منذ فترة في مسلسل "الطوفان" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، ولعبت به وفاء دور الأخت الطيبة، بينما لعبت آيتن دور الأخت السيئة للغاية، وقد برعتا في تأدية دوريهما على أكمل وجه، ولقيا إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا.



بينما داعبت وفاء الجمهور وقتها قائلة: "اتبريت منها والله يا جماعة وطردتها من البيت لحد ما خلصنا المسلسل"، وذلك بسبب دور الشر الذي قدمته ضمن أحداث المسلسل.

