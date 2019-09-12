أدنى مستوى منذ 2013.. خبير: تراجع التضخم يعد نجاحاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن تراجع التضخم مسجلا أدنى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات ليبلغ التضخم السنوي العام 7.5% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8.7% في يوليو، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ يناير 2013، يعتبر نجاح لسياسة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.





وقال اليوم الخميس، إن أهم أسباب هذا التراجع انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وسلع أخرى، إضافة إلى تراجع المواد الغذائية والمشروبات وهى ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم.





وأشار إلى أن هذا الانخفاض أكبر رد على آراء البعض بان تراجع التضخم لن يستمر طويلا فى ظل موجة تضخمية مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات مطلع السنة المالية، لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة ولم تؤثر على التضخم العام فى البلاد، الأمر الذى أعطى حافزا للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة وخفضها 1.5 %، .





وأوضح أن هذا التراجع فى التضخم كان الدافع الرئيسى للبنك المركزى لخفض الفائدة فى ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء.



