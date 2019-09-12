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فن

قبل إنجابها بأسابيع.. ماذا قالت مي كساب على تويتر؟

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:13 م
مي كساب
مي كساب
نورا نبيل
قالت الفنانة مي كساب، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": " أنا شخص مقاتل لا يعرف الفشل ولا اليأس ولا الاستسلام ودايما ثقتي في نصر الله وعدله كبيرة.. الحمد لله".

وتنتظر مي كساب إنجاب طفلها الثالث خلال الأسابيع المقبلة، والتي سبق وأوضحت أنه صبي، وستطلق عليه اسم نوح، كما أشارت إلى أنها ستلد بأحد المستشفيات في القاهرة.

وانتهت مي كساب مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "استدعاء ولي عمرو"، وتتعاون من خلاله مع حورية فرغلي وعدد من النجوم.

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