احترس.. 7 أضرار للبطيخ قبل شرب الماء

اضرار البطيخ الاصفر عديدة على الرغم من غناه بالعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية واحتوائه على نسبة كبيرة البوتاسيوم، الذي يسبب العديد من المشاكل فى ضغط الدم في الجسم.. إليك أبرز اضرار البطيخ الاصفر على سكر الدم وعلى مشاكل الجهاز الهضمى وصعوبة حرق الدهون إليك أبرزها:



1. اضرار البطيخ الاصفر للحامل.. يعرقل مستويات السكر



مرض السكري هو حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم من الأفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل الإفراط فى تناول البطيخ الاصفر، ظنا أنه فاكهة صحية لا مانع من الإفراط فى تناولها.



2. اضرار البطيخ الاصفر للأطفال والكبار.. التأثير على الجهاز الهضمي



ينصح الدكتور "أنجو سود" خبير التغذية في بنغالور بعدم شرب الماء بعد تناول الكثير من البطيخ فهو يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، ذلك لأن البطيخ هو في الغالب غنى بالماء والسكر والألياف.



تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتوسع لذا، إذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ هناك المزيد من الفرص للميكروبات تنتشر في أنحاء الجهاز الهضمي الخاص بك.



3. اضرار البطيخ الاصفر على القولون وصعوبة الحرق



الإكثار من تناول البطيخ في الليل يسبب صعوبة في المساء لحرق السكر بفعالية ويبطئ من عملية الهضم في الليل، لذلك يوصى بمنع الأطعمة السكرية والحمضية، خاصة وأن البطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من السكر الطبيعي مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.



مع العلم أن تناول الأطعمة السكرية أو الحمضية في وقت متأخر من المساء قد تعيق جودة نومك.



4 . اضرار البطيخ الاصفر.. الشعور بالامتلاء الزائد



اضرار البطيخ الاصفر.. يعطيك الشعور بالامتلاء وعدم تحمل الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية الأساسية الأخرى مثل الدهون والبروتينات الصحية ويحتاج جسمنا إلى جميع العناصر الغذائية بنسبة مئوية معينة للحفاظ على الصحة.



5. اضرار البطيخ الاصفر.. الإسهال



البطيخ ممتاز لمحتواه العالي من الماء والألياف.. ولكن استهلاك الكثير منه قد يمهد الطريق للإسهال، حسب بعض الخبراء.. يحتوي البطيخ على السوربيتول وهو مركب سكر، وهو بكمية معتدلة جيد.. ومع ذلك، إذا تم الإفراط في تناوله، فمن المعروف أنه يصيبك بالاسهال لذلك القليل من الاعتدال هو كل ما نحتاجه.



6.اضرار البطيخ الاصفر .. يسبب الغثيان



يعد البطيخ الأكثر غنى باللايكوبين أو البوتاسيوم فيعد استهلاك أكثر من 30 ملج من اللايكوبين يوميًا يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال وعسر الهضم والانتفاخ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.



الأشخاص الذين يعانون من فرط بوتاسيوم الدم الخطير، أو الكثير من البوتاسيوم في دمهم، يجب ألا يستهلكوا أكثر من حوالي كوب واحد من البطيخ في اليوم، والذي يحتوي على أقل من 140 ملج من البوتاسيوم.



وفقا للمعاهد الوطنية للصحة فرط البوتاسيوم فى الدم يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، وكذلك انخفاض السيطرة على العضلات.



كذلك الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ يمكن أن يكون مغريًا لأولئك الذين يبحثون عن فقدان الوزن لأنهم يساعدونك على الشعور بالامتلاء.



مع العلم أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الفواكه والخضراوات عادة ما يكون لديهم أوزان صحية للجسم. ومع ذلك، لا تناول البطيخ فقط سيفقد وزنك ولكن هذا الوزن سيكون في معظمه العضلات.



ولفتت الدراسة إلى أن البطيخ هو طعام رائع مرطب لذا احتفظى به مع أطعمة نباتية أخرى تقدم فوائد أخرى التنوع دائمًا ما يكون أساسيًا..



7. اضرار البطيخ الاصفر .. يسبب عسر الهضم



على الرغم من فوائد البطيخ إلا أن أضرار البطيخ عديدة فهو يعتبر البطيخ مصدرًا جيدًا للليكوبين وهو مادة مغذية للكاروتينويدات تقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، وتوفر فوائد مضادة للالتهابات وتحافظ أيضًا على قوة عظامنا.



على الرغم من وجود كل هذه الفوائد، يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة لنا عندما نستهلك بكميات كبيرة. قد يؤدي الكثير من اللايكوبين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات.



وينصح بعدم تناول الكثير من البطيخ هذا خاصة كبار السن لأن الجهاز الهضمي يضعف مع تقدم العمر.

