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رياضة

قنديل يشيد بدور مسئولي المقاولون العرب في غينيا الاستوائية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:38 م
طارق قنديل
طارق قنديل
عبد الحكيم أبوعلم
وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غينيا الاستوائية الشكر لكل من علاء عامر مدير مكتب شركة المقاولون العرب في غينيا، وسيد أدم المدير المالي على الجهود الكبيرة التي بذلوها لراحة البعثة منذ وصولها إلى مطار مالابو.

وأكد رئيس بعثة الأهلي أن هذا الأمر ليس غريبا على شركة المقاولون العرب، إحدى القلاع الوطنية الكبيرة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية والجميع يعمل على توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين للتركيز في مباراة كانو سبورت.

وأضاف طارق قنديل أن الأجواء جيدة للغاية، وهناك اجتماعات يومية مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة؛ للاطمئنان على جميع الأمور المتعلقة بالبعثة وإزالة أي مشاكل أو عقبات تواجهها.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة مالابو، أمس، الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من القاهرة استمرت قرابة ١٢ساعة، تخللها ساعتين ترانزيت في إثيوبيا، استعدادا لمباراة كانو سبورت المقرر إقامتها السبت المقبل.

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