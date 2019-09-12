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أخبار البلد

لمواجهة الأمراض الخطيرة.. تعاون بين سفارة أستراليا والمركز القومي للبحوث

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
محمد مجدي
كشفت السفارة الأسترالية في القاهرة عن تعاونها مع اللجنة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي والمركز القومي للبحوث، لمساندة الطبقات الفقيرة ضد الأمراض الخطيرة.

وقالت السفارة الاسترالية في القاهرة، في بيان،: إنه "إيمانًا منا بالأهمية البالغة للبحث وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة الأمراض الخطيرة كفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي"، تمول السفارة من خلال برنامجها للدعم المباشر أعمال معهد بيرنت الهادفة للقضاء على الأمراض التي تصيب الفئات الضعيفة والمحرومة في أستراليا وحول العالم.

وتابعت السفارة الاسترالية في القاهرة، في بيانها: "وقد قدم معهد بيرنت ورشة مدتها 3 أيام للمشاركين من أفريقيا ومنطقة شرق المتوسط لمساعدتهم في تطوير منهج منسق لزيادة فرص الحصول على التشخيص والعلاج لجميع المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي. حيث تمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي والمركز القومي للبحوث في مصر".

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