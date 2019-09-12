بعد انفصاله عن سمر.. تفاصيل قصة الحب بين تامر عاشور وخطيبته دارين حلمي

وأكد الفنان تامر عاشور أنه تعرف على دارين منذ فترة قصيرة، وأنهما لا تجمعهما قصة حب طويلة لكنه متأكد أنها هي من يريد أن تشاركه حياته المقبلة.





وقال تامر عاشور، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام": "مش هذوق في الكلام واقول قصة حب كبيرة، أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول إن دارين إنسانة مخلصة ومحترمة وهقول إني بحبها قدام كل الناس وأتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة".

فاجأ الفنان تامر عاشور جمهوره بخبر خطوبته من دارين حلمي، المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، مما يعني انفصاله عن زوجته سمر التي جمعته بها قصة حب طويلة، ولكن لم يستمر زواجهما وانتهى بشكل سريع جدًا.يذكر أن تامر عاشور طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "أيام" والذي احتوى على أغانٍ درامية بشكل كبير، كان أبرزها "قولوا سماح"، الأمر الذي جعل المتابعين يسخرون منه، بسبب خوضه قصة حب جديدة في الوقت الذي يطرح أغاني حزينة للجمهور.