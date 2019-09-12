مذكرة تفاهم بين رجال أعمال الإسكندرية وبرنامج الـ TVET

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مذكرة تفاهم مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "tvet"، بهدف تنفيذ برامج تطوير التواصل والتشغيل المهني بمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب التابع للجمعية.





وشارك في فاعليات توقيع مذكرة التفاهم، المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، ومحمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة وهاني المنشاوي عضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد المهلمي رئيس مجموعة عمل ريادة الأعمال بجمعية رجال أعمال الإسكندرية.





وأشارت الجمعية في بيان لها، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الجمعية علي استمرار وتيرة العمل داخل مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، وتعزيز فرص التعاون مع الجهات التي تدعم أفكار التدريب والتشغيل مستقبلًا.



