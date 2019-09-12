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رياضة

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. تعرف علي ترتيبات حفل قرعة الدوري الممتاز

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:37 م
النادي الاهلي - نادي
النادي الاهلي - نادي الزمالك
نور عادل
كشف مراسل قناة اون سبورت، عن ترتيبات اجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 والتي ستنطلق بعد قليل في احد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال مراسل اون سبورت ان كراسي القاعة تم ترتيبها وفقًا لترتيب جدول الدوري الموسم الماضي 2018/2019.

واضاف: "القرعة لن تكون موجهة على الاطلاق فمن الممكن ان نرى الأهلي يواجه الزمالك في الأسبوع الثاني أو الثالث وفق القرعة، مستطردًا: "تحدثت مع حسام زناتي، رئيس لجنة المسابقات وأكد لي أن القرعة لن يكون بها اي اختلافات عن قرعة الموسم الماضي باستثناء أنها ليست موجهة".

يذكر أن الأهلي هو المتوج بالنسخة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز برصيج 80 نقطة، بفارق 8 نقاط على اقرب منافسيه الزمالك.

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