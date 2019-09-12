مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. تعرف علي ترتيبات حفل قرعة الدوري الممتاز

كشف مراسل قناة اون سبورت، عن ترتيبات اجراء قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 والتي ستنطلق بعد قليل في احد فنادق القاهرة الكبرى.





وقال مراسل اون سبورت ان كراسي القاعة تم ترتيبها وفقًا لترتيب جدول الدوري الموسم الماضي 2018/2019.





واضاف: "القرعة لن تكون موجهة على الاطلاق فمن الممكن ان نرى الأهلي يواجه الزمالك في الأسبوع الثاني أو الثالث وفق القرعة، مستطردًا: "تحدثت مع حسام زناتي، رئيس لجنة المسابقات وأكد لي أن القرعة لن يكون بها اي اختلافات عن قرعة الموسم الماضي باستثناء أنها ليست موجهة".



