محافظ بورسعيد لـ صدى البلد: اخبار سارة عن استاد المصرى.. عملية التحول فى المنظومة الصحية تحتاج مزيدا من الوقت والجهد لاستكمال كافة أعمال التطوير.. ومستمرون فى محاربة الدروس الخصوصية

استكمال أعمال التطوير للوصول بالتأمين الصحى الشامل لأعلى درجة من الكفاءة

تلافى جميع الملاحظات والمشكلات التى ظهرت خلال التشغيل التجريبى للمنظومة

دعم التعليم الفنى للشباب.. ونحتاج مزيدا من الأيدى العاملة للمشروعات الاستثمارية

تأهيل الكوادر فى المجتمعات الصناعية والعمرانية وفخور بوجود شباب



- أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،أن عملية التحول التى تشهدها المنظومة الصحية الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت والمجهودات حتى يتم استكمال كافة أعمال التطوير وللخروج بالتأمين الصحى الشامل على أعلى درجة من الكفاءة بما يحقق الرعاية الطبية والصحية الجيدة التى يتطلبها المواطن وسيتم تلافى جميع الملاحظات والمشكلات التى ظهرت خلال التشغيل التجريبى للمنظومة ، أن المنظومة الجديدة تضم أكفأ الأطباء الحاصلين على الدورات التأهيلية من الدول الأوربية ، وتوافر كافة الأدوية فى المراكز والوحدات الصحية لتوفر على المواطن أعباء شراء الأدوية من الصيدليات الخارجية.



- كيف تم الوقوف على المشكلات التى يعانى منها المواطنون؟



يجب علينا جميعا ان نفتخر بما يجرى من دراسات وأبحاث تتم حاليا للوقوف على المشكلات التى نتجت عن السنوات السابقة والتى يتم حلها حاليا وعلينا ضرورة التعاون سويا لإستكمال عمليات التطوير والتحول الذى تشهده المحافظة ، دون الالتفاف إلى الأكاذيب ومحاولات تخريب العقول والتضليل



- كيف ترى تحفظ البعض على امكانية حدوث اخطاء فى خصم الاشتراكات من المنتفعين ؟



أن وجود الميكنة والتحول الرقمى سيساعد على تشغيل المنظومة الصحية الجديدة على أعلى مستوى ، ولن يكون هناك مشاكل خاصة بالخصومات والاشتراكات للمنتفعين ونسعى لخدمة المواطن فى المقام الأول ووضع خطة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية للمواطن على المدى البعيد ، وان المنظومة ستوفر أطباء فى التخصصات النادرة مثل جراحة المخ والأعصاب والفكين ، كما أن هناك توجيهات بضرورة البحث العلمى والتدريب لتغطية العدد الكافى من الأطباء وتأهيلهم لسد العجز.



- ما رؤيتكم لتنفيذ التوجه العام بدعم التعليم الفنى للشباب فى ظل ما تشهده بورسعيد من تطور صناعى ؟



هناك اهتمام بدعم التعليم الفنى للشباب ، وذلك فى إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من توسعات صناعية واستثمارية تحتاج مزيد من الأيدى العاملة ووجهنا بضرورة التدريب العملى فى المصانع أثناء فترة الدراسة للطلاب لتوفير العائد المادى للطلاب والخبرة ، وذلك فى اطار التخفيف على الأسرة أعباء وتكاليف الدراسة فالتعليم الفنى هو أساس تأهيل الكوادر التى تنشئ المجتمعات الصناعية والعمرانية وأننا نفخر بوجود شباب قادر على العمل والإنتاج وخدمة بلاده ،وهناك نماذج من الطلاب المتميزين فى التعليم الفنى والذين يستكملون دراستهم فى الجامعات .



- الى اى مدى وصلت الحرب على الدروس الخصوصية فى بورسعيد ؟



العزم قائم على مواصلة الحملة بل التصعيد فيها وصحيح أننا حققنا خطوات مؤثرة فى هذا الصدد ولكن مازال المشوار ممتدا ولن نتوقف عن التصدى لهذه الآفة ومع بداية موسم حجز الدروس الخصوصية قبل الدراسة ستنشط معها حملات إدارات الأحياء لرصد مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها.



كما اضفنا هذا العام فعالية جديدة لنشاط البرامج والأنشطة الصيفية بالمدارس بالبدء فى الشهر الاخير من الاجازة وقبل بداية الدراسة فى مراجعة المناهج للطلاب من الصفوف المختلفة وننظم من الآن لنشاط مجموعات التقوية بالمدارس مع بدء الدراسة ونحشد لها نخبة من افضل المدرسين فى مختلف التخصصات بأسعار جاذبة تحمى الاسر من جشع مافيا الدروس الخصوصية.



وننفذ برامج توعية للطلاب وأولياء الأمور لعدم الوقوع فى براثن تجار التعليم ونأمل أن نحقق خطوات ايجابية أكثر فى الحد من هذه الظاهرة السلبية واعتقد ان خطة وزارة التعليم التى بدأت العام الدراسى الماضى فى تطوير أسلوب ومناهج التعليم سيكون لها دور مؤثر فى محاربة الدروس الخصوصية.



الى اى مدى وصلت الحلول فى مشكلة ترميم استاد بورسعيد مع اقتراب مئوية النادى المصرى ؟



كانت صدمة كبيرة باكتشاف عدم صلاحية الاستاد لاستضافة مجموعة فى البطولة الأفريقية الأخيرة ولكن هناك اهتماما وتحركات من الدولة على أعلى مستوى لاعادة الاستاد بشكل أفضل مما كان عليه والتقيت مؤخرا وزير الشباب والرياضة وجاءت لجنة فنية وعاينت الاستاد.



واقول ان العجلة دارت لإعادة تأهيل الاستاد وتطويره وسيكون هناك أخبار طيبة فى هذا الأمر فى الفترة القادمة فجماهير بورسعيد عاشقة لكرة القدم ولناديها حالة خاصة وفريدة بين جماهير الكرة فى مصر ولا يتوقف عشق الجماهير للمصرى فقط بل على مدى سنين طويلة فان جماهير بورسعيد كانت ومازالت الداعم الاكبر للمنتخبات القومية فى مختلف اللعبات وخاصة كرة القدم وكم من مرات لجأ اتحاد الكرة لاقامة مباريات مهمة للفرق القومية ببورسعيد لضمان الحضور الجماهيرى واثارة الحماس لشحن همم اللاعبين من الحماس المستمر لجماهير المصرى ومن هنا يبرز مدى اهمية لعبة كرة القدم واستاد المصرى للبورسعيدية.

شهد الشارع البورسعيدى عددا من التساؤلات حول نظام توزيع الدواء بالمستشفيات وتنوع التخصصات الطبية وزيادة أعداد العنصر البشرى، بالإضافة إلى التعرف على نسب الاشتراكات والخصومات من المنتفعين والخدمات المقدمة بالوحدات الصحية.كما سادت الأروقة والتجمعات العديد من الاستفسارات حول تأهيل الشباب الفنى لسوق العمل، بالإضافة إلى قرار تأجيل المجموعات المدرسية واستكمال محاربة الدروس الخصوصية، وأخيرا إعادة ترميم النادى المصرى المقترب من الاحتفال بمئويته.لذا حاور "صدى البلد" اللواء عادل الغضبان للرد على جميع الاستفسارات وإزالة البلبلة واللغط من أذهان أهالى بورسعيد حول هذه القضايا التى باتت تؤرق الشارع البورسعيدى.