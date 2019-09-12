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توك شو

شاهد.. شاب ضخم يهاجم الفتيات والنساء فى إيطاليا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:47 م
تعنبف سيدات
تعنبف سيدات
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو مشاهد قاسية لشاب ضخم يهاجم النساء في الشارع بحماقة.

التقطت كاميرات المراقبة في مدينة ليكو الإيطالية، مقاطع فيديو لشاب غريب الأطوار يهاجم المارة بلا سبب.

ويوضح الفيديو كيف اعتدى الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما، ويتمتع ببنية قوية، على فتاة ذات 18 ربيعا، ثم امرأة عمرها 55 عاما.

لم تلبث الشرطة أن تعقبته وألقي القبض عليه لاحقا، بينما نقلت الضحيتان إلى المستشفى، وتم تشخيص إحداهما بصدمة حادة في الدماغ.

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