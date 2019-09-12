2000 قدم فوق آثار الحضارة المصرية القديمة.. رحلات المنطاد بالأقصر 40 دقيقة من المتعة

وأوضح عاطف سالم، أحد المرشدين السياحيين بالمدينة، أن الرحلة تبدأ من الخامسة وينصح بلبس الملابس الثقيلة، حيث يرتفع المنطاد إلى فوق السحاب بحوالي 500 قدم.





وأضاف: "البالون ينطلق من مكان قريب من معبد حتشبسوت الموجود في البر الغربي ويمر فوق معبد الرامسيوم وهابو أمنحتب الثاني ومقابر وادي الملوك والملكات والنبلاء، وسوف ترى من خلاله مشهد من سماء الأقصر يجمع الطبيعة الخلابة بالحياة الريفية لسكان قرى الأقصر".

وتابع: "الرحلة تكون تكلفتها حوالى 2000 جنيه وخصوصا في المواسم مثل إجازة نصف السنة وهناك رحلات أسعارها تبدأ من 800 إلى 1500 للفرد وتختلف على حسب شكل وحجم البالون".





وأكد أنه حتى تحصل على رحلة بسعر رخيص جدا تقوم بالاتفاق مع أحد أصحاب الحنطور والذى يقوم بالاتفاق مع صاحب البالون فيأتي لك صاحب الحنطور بعد صلاة الفجر حتى يقلك إلى البالون وتكون الرحلة وقتها فى حدود 500 جنيه فقط.

كثيرة هى المزارات والآثار السياحية التى يحرص السائحون على الإقبال عليها خلال زيارتهم للأقصر، لكن لرحلات المنطاد الطائر سحرا خاصا، يجعل السائحين حريصين عليها، ليحلقوا نحو 40 دقيقة فى سماء عاصمة السياحة العالمية بين عبق الحضارة والتاريخ.تعد رحلات المنطاد الطائر من أكثر الرحلات متعة حول العالم وتتواجد في أكثر من بلد، أبرزها لندن والأرجنتين، وفي مصر تنفرد مدينة الأقصر بتلك الرحلة المثيرة، وهى رحلة هوائية عبر المنطاد تنطلق من البر الغربي لتشاهد معالم الأقصر من فوق السحاب وهى تعتبر من أكثر الأشياء التي يقبل عليها السائح بشغف لما لها من متعة وجمال المنظر بالطيران لأكثر من 2000 قدم عاليًا.إذا كنت من محبي المغامرة وتريد أن تقوم برحلة العمر التي لن تنساها أبدا، رحلة في المنطاد تأخذك إلى عالم من الخيال، فيجب أن تكون الأقصر وجهتك، ورحلات المنطاد الطائر غايتك.أحمد العبودى، رئيس اتحاد شركات المنطاد الطائر العاملة بمدينة الأقصر، لم يختلف رأيه كثيرا عن سابقه، فأكد أن رحلة البالون الطائر تعتبر من أمتع الرحلات السياحية على الإطلاق بالنسبة للسائح، حيث يتم أخذ السائح من الفندق المقيم به فى تمام الساعة الخامسة صباحا إلى معبد الأقصر ويكون فى انتظاره المعدية التى تقله من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية ومعد بداخلها وجبة إفطار للسائح ويقوم المرشد السياحى بشرح الرحلة وبعد العبور يكون هناك أتوبيس ليقل السائحين إلى مطار البالون أمام معبد الملكة حتشبسوت.