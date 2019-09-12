الهجرة تتسلم الشعار الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري"

استقبلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية، لتسلم الشعار الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" الذي أهداه للوزارة، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.



قدمت الوزارة الشكر للدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية، على إهدائه الشعار الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري" والمقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة، ما يمثل مرحلة أخرى جديدة استعدادا للانتهاء من طرح المرحلة الأولى للمبادرة، مضيفة أنه سيتم تسجيل الشعار في الجهة المعنية بذلك تأكيدا على حقوق ملكيته للمبادرة والدكتور أشرف رضا.



وأضافت أن هذا الشعار يمثل رمزا لمبادرة "اتكلم مصري" تلك المبادرة التي نطلقها لأجيالنا الناشئة بالخارج، بهدف تعلم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، كأداة ربط قوية بين أبنائنا بالخارج ووطنهم الأم مصر، لذلك كنا نراعي بحرص أن يحتوي شعار المبادرة على كافة العناصر البصرية الدالة والمعبرة عن الثقافة والهوية المصرية، حتى يمثل أداة جذب محببة لهذه الشريحة المستهدفة من المبادرة ويساعد في انتشارها بالشكل المرجو.



من جانبه، قال الفنان الدكتور أشرف رضا رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية إنه ممتن جدًا لإنجازه شعار مبادرة "اتكلم مصري" وإهدائه لوزارة الهجرة، وذلك لأنها مبادرة هامة التي تسعى في مضمونها لترسيخ الهوية المصرية داخل وجدان الأجيال المصرية الناشئة بالخارج وتأتي اللغة في المقام الأول لأي هوية.



وأكد رئيس المجلس المصري للفنون التشكيلية، أنه راعى خلال تصميمه الشعار، كافة الأنماط والرموز المستوحاة من الهوية البصرية المصرية المحلية بشكلها المجرد، ومن بينها الزخارف النوبية وبعض رموز الحضارة الفرعونية مع التأكيد على الألوان المصرية الخالصة، مضيفا أنه تم استخدام نمط حديث تكتب به كلمة "اتكلم مصري" ليصبح مناسبا لطبيعة المبادرة والفئة العمرية التي تستهدفها.



ويأتي ذلك بالتنسيق مع دار نهضة مصر للنشر التي تتولى تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة، وتشتمل المرحلة الأولى منها الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، يتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.



جدير بالذكر أن النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، أبدى موافقته للمشاركة في الترويج لمبادرة "اتكلم مصري" فور الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، ما يعكس مجددًا اعتزاز النجم العالمي بأصوله المصرية والذي ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا، كما أنه لعب دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم واكتسب شهرة عالمية من خلاله خاصة في أوساط المصريين بالخارج، مما سيحقق انتشارًا أوسع للمبادرة بين المصريين في مختلف دول العالم.