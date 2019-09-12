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أخبار البلد

نادي الشاطئ والعمارات المصيفية.. تطويرات جديدة للمعلمين في الإسكندرية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:50 م
خلف الزناتى نقيب
خلف الزناتى نقيب المعلمين
شيماء مجدي
ناقشت هيئة المكتب بنقابة المعلمين خلال اجتماعها، الخميس، تقرير المهندس الاستشاري، بخصوص صيانة الفواصل والأعمدة بالمباني الخاصة بنادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية والاطلاع على ما تم تنفيذه طبقًا لتقرير المهندس الاستشاري.

كما اطّلعت هيئة المكتب -بحسب بيان الخميس- على تقارير اللجان التي قامت باستلام شاطئ نادي المعلمين بالإسكندرية من المستأجر عقب انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، ووافقت على تقرير مسئول الصيانة بالعمارات المصيفيه للمعلمين بالإسكندرية بخصوص صيانة الأسانسير وإصلاحه.

ووافقت هيئة المكتب على برنامج الحسابات المقدم لميكنة العمل النقابي وتسهيل الإجراءات، وكذلك دقة المعاملات.

وناقشت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين الطلب المقدم من النقابات الفرعية للمعلمين بشمال سيناء والجيزة واللجان النقابية بالرحمانية وطوخ ونجع حمادي، وجارٍ دراسة الطلبات لتحقيق أقصى استفادة لخدمة أعضائها من المعلمين، كما تمت دراسة الخطاب المقدم من مدير المبنى بخصوص الحماية المدنيّة.

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