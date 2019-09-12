موظف بالمعاش ينصب على شخصين في الغربية بزعم تعيين ذويهم بالحكومة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، بزعم تعيين ذويهم ببعض الجهات الحكومية.





وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغ من كلٍ من إحدى السيدات – فنى بأحد المستشفيات– "مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية"، بقيام أحد الأشخاص بالحصول منهما على مبالغ مالية بلغت إجماليها (85.000 خمسة وثمانون ألف جنيه) مقابل تعيين ذويهم بوظائف حكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهات، إلا أنه لم يفِ بما وعد به، وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.





وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية).



