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فيديو جراف

فيديوجراف| لحظات رعب ميكروباص صفط اللبن

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
منار شعبان
شهد محور صفط اللبن سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري ولقي قرابة 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بـ سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، انتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المرور، وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري، وسقطت على الأرض.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي:

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