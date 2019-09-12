فيديوجراف| لحظات رعب ميكروباص صفط اللبن

شهد محور صفط اللبن سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري ولقي قرابة 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون.



وتلقت غرفة النجدة بلاغا بـ سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، انتقلت على الفور قوات الأمن وضباط المرور، وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري، وسقطت على الأرض.



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