هل يقبل حج المرأة أثناء فترة عدتها؟ علي جمعة يوضح

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدًا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.



وأوضح علي جمعة، خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل يجوز للمرأة الحج في أثناء فترة العدة؟"، أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة- قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.



وأضاف علي جمعة، أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، تحسب من أيام العدة، لافتًا إلى أنه في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه، فحجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.