ماذا فعلت الصحة ؟.. سؤال برلماني عن إجراءات حماية التلاميذ من الأمراض المعدية

توجهت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس البرلمان موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، بشأن خطة الوزارة وإجراءات الوقاية من الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وقالت "خضر" في سؤالها، إن الأمراض الأكثر شيوعًا فى موسم المدارس، والتى يحتمل تكرار العدوى بها، هى الأمراض التى تنتقل من خلال الجهاز التنفسى مثل: الأنفلونزا والنكاف والحصبة وغيرها، أو التى تنتقل من خلال الطعام والشراب والتى قد تتسبب فى حدوث النزلات المعوية والتسممات الغذائية وفيروس الالتهاب الكبدى من النوع ( أ )، أو أمراض أخرى مثل التهاب ملتحمة العين والجديرى المائى وغيرها من الأمراض المعدية الأخرى.



وأردفت "خضر"، كان لزامًا على الوزارة وضع خطة لمكافحة تلك الأمراض والحد منها على مستوى المنشآت التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى إعداد شروط ومعايير صحية للبيئة التى يجب توافرها بالمنشآت التعليمية.



ولفتت إلى أن الخطة يجب أن تتضمن تقديم التطعيمات لطلاب السن المدرسية، وأن تشمل تنفيذ نظام الترصد للاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبه فيها وإبلاغها للمستوى الأعلى، وعمل التقصيات اللازمة للحالات.