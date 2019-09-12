القومي لحقوق الإنسان ينظم مؤتمراً إقليمياً حول تشريعات مناهضة التعذيب

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثالث والسبعون بتشكيله السادس يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 برئاسة محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس.





وقد ناقش المجلس واستعرض عددا من الملفات المتعلقة بإستراتيجية عمله وخطته التنفيذية للعام الجارى.





وقد وافق المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه علي تنظيم مؤتمر إقليمي حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية يومي 8 – 9 أكتوبر 2019 بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة لمناقشة الاحتياجات التشريعية والمؤسساتية للتصدي لظاهرة التعذيب من خلال، الفجوات والتحديات التي تواجه جهود مناهضة التعذيب، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتبني أفضل الممارسات، وفاعلية التدابير الإدارية والمؤسساتية لمناهضة التعذيب، والمساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب (نماذج وفرص)، والمؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب.



