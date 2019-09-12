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حوادث

تحديد هوية المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مدرسة بـ حدائق الأهرام

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:37 م
مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة
ندى حمودة - أحمد مهدي
حدّدت الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية المتهمين بسرقة 700 ألف جنيه من خزينة مدرسة بحدائق الأهرام. 

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بتعرض مدرسة رويال سباتس بحدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ان مديرة المدرسة أبلغت باكتشافها كسر باب مكتب الحسابات واختفاء الأموال من الخزينة.

وتبين من الفحص أن الجناة المجهولين كسروا باب الخزينة واستولوا علي أكثر من 700 ألف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث يرأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة حيث يتم فحص العمالة السابقة والحالية بالمدرسة واستجواب مديرتها حول اتهامها لشخص محدد من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأشارت التحريات الي ان 3 متهمين نفذوا الجريمة وتم اعداد مأموريات لضبطهم خلال الساعات المقبلة. 

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