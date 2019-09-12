غرفة الاسكندرية التجارية تنشئ شركة مع القطاع الخاص لإقامة سوق بديل للحضرة

وافق مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل في أول اجتماع له بعد اعادة تشكيلة لدورة 2019/2023، علي تأسيس الغرفة لشركة مع القطاع الخاص لاقامة سوق جديد للخضر والفاكهة ومنطقة لوجستية بديلا عن سوق الحضرة والذي أصبح لايستوعب النشاط التجاري علي ان تكون الاولوية لتجار سوق الحضرة.



ويأتي قرار مجلس ادارة الغرفة علي ضوء التعديلات الاخيرة علي قانون الغرف التجارية والتي سمحت للغرفة باقامة شركات لتحقيق التنمية بالمحافظات، كما اعرب أعضاء المجلس استعداد الغرفة لانشاء بورصة سلعية للبضاعة الحاضرة بالمشاركة مع البنوك المختلفة.



وقرر المجلس عقد اولي اجتماعات "جسر التواصل" للدورة الجديدة لمجلس الادارة وذلك في الأسبوع الاول من شهر أكتوبر المقبل وهو اللقاء الذي يجمع بين المسئولين التنفيذيين بالوزارات المختلفة مع اعضاء الشعب التجارية من منتسبي الغرفة لحل المشاكل التي تواجه الانشطة التجارية المختلفة.



وبحث مجلس ادارة الغرفة مع إحدى الشركات المتخصصة اعادة تطوير وهيكلة الجهاز الاداري للغرفة وبما يتوافق مع استراتيجية عمل الغرفة علي المدي القصير والمتوسط ولمواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الغرفة علي المستوي العالمي خاصة وأن غرفة الاسكندرية تُعد اقدم غرفة بالمنطقة العربية وواحدة من اقدم الغرف علي المستوي العالمي وهو الأمر الذي يلقي عليها عبء قيادة تطور عمل الغرف علي المستوي المحلي والاقليمي لتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها من أجل تحقيق الاهداف القومية للتنمية الشاملة والمستدامة.



ورحب المجلس باستضافة وفد حقوق الملكية الفكرية الامريكي وذلك يوم الخميس المقبل لتنظيم ندوة خاصة عن الوعي بحقوق الملكية الفكرية لخلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتناول العديد من المحاضرات ذات الاهمية التجارية التي يلقيها فريق من مكتب التجارة الامريكي ومكتب حقوق الملكية الفكرية ويحضر اللقاء جيمس بوجنر الوزير المفوض التجاري والاقتصادي بالسفارة الامريكية بالقاهرة.



ومن المقرر أن تعقد الغرفة إجتماعًا موسعًا مع جهاز سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور مع اعضاء الغرفة يوم 26 سبتمبرالحالي لبحث المشاكل التي تواجه القطاع التجاري خلال الفترة الماضية