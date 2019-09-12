برلمانية تطالب الحكومة بتعويض مزارعي الأرز

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تعويض الفلاحين زارعي الأرز هذا العام عن الخسائر التي سوف يتعرضون لها، نتيجة تخبط موقف الحكومة بين فتح باب الاستيارد رغم وجود منتج محلي يكفي وبعد ذلك وقف الاستيراد.



وقالت فهيم، إن قرار وقف الاستيراد جاء متأخرا للغاية فرغم أنه يقلل الأزمة التي تواجه الفلاحين، إلا أنه لن يحل مشكلة انخفاض أسعار الأرز عن سعر التكلفة، موضحة أن الأرز المستورد سبب زيادة المعروض منه مقابل تراجع الطلب على الشراء.



وأكدت عضو البرلمان، أن مزارعي وتجار الأرز سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء انخفاض أسعاره بعد زيادة المساحات المزروعة من الأرز وتخلي الدولة عنهم بسبب اتهام الأرز باستهلاك كميات كبيرة من المياه واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الأرز.