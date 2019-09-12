ميسي ينافس رونالدو وراموس على جائزة جولدن فوت

ينافس النجم الأرجنتين ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، 9 لاعبين للفوز بجائزة جولدن فوت، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإشباني.



وضمت قائمة المرشحين للفوز جائزة "جولدن فوت": "ليونيل ميسي، بيكيه ( برشلونة) - رونالدو ( يوفنتوس) - روني ( دي سي يونايتد) - راموس، مودريتش (ريال مدريد) - ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)- تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) - أجويرو (مانشستر سيتي) - كلليني (يوفنتوس).



وتقدم جائزة جولدن فوت لللاعبين الذين قدموا إنجازات كبيرة، في كرة القدم، والذين تجاوزا سن الـ 28 عاما.



وتوج العديد من أساطير كرة القدم بجائزة جولدن فوت على رأسهم فرانشيسكو توتي وربرتو كارلوس وإبراهيموفيتش، ودروجيا، وإنيستا.