مصري آخر يحب الأميرة ديانا .. زاهى حواس يكشف الأيام الأخيرة في حياة عمر الشريف .. فيديو

زاهي حواس

يروى أسرارا عن عمر الشريف خلال فترة مرضه

كنت طالبا فاشلا وبنجح بالعافية

تعرضت لمواقف صعبة خلال بداياتي

يروى حكاية "مصرى آخر يحب الأميرة ديانا"

علاقته بعمر الشريف

كنت فاشلًا

بداياتى

زيارة الأميرة ديانا

كشف المؤرخ زاهى حواس، وزير الثقافة السابق، عن أسرار خاصة بعلاقته مع الفنان العالمى الراحل عمر الشريف، كما كشف عن تفاصيل اصطحابه ومقابلته للرؤساء والمشاهير خلال زيارتهم فى مصر، وتفاصيل علاقته ولقائه بويل سميث والأميرة ديانا، كما روى عن المواقف الصعبة التى تعرض لها خلال بداياته، وذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامى أحمد مجدى ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس.كشف المؤرخ زاهى حواس، وزير الثقافة السابق، عن أسرار خاصة بعلاقته مع الفنان العالمى الراحل عمر الشريف، قائلًا: "عمر رآنى وأنا أسجل أفلاما تسجيلية وتاريخية كثيرة، لذلك أشاد بى"، لافتًا إلى أنه شارك فى مهرجانات فنية كثيرة وتحدث فيها عن التاريخ المصرى والفرعونى.وأضاف زاهى حواس، أن عمر الشريف كان ذكيا جدًا ولماحا، وكان يستحق أن يحصل على الأوسكار، مشيدًا بتمثيل كل من مينا مسعود ورامى مالك فى السينما، مؤكدًا أنهما أتقنا دورهما فى الأفلام العالمية التى شاركا فيها، مشيرا إلى أن عمر الشريف من أعز أصدقائه.وتابع زاهى حواس: "لم أترك عمر الشريف يومًا طوال فترة مرضه بالزهايمر، لم أتركه لحظة"، مؤكدًا أن عمر الشريف لم يكن يتذكر أحدًا خلال فترة مرضه سواه، واستطرد: "كان عارف اسمى وكان بينتظرنى فى بهو الفندق يوميًا".وأوضح زاهى حواس، أن كل أصحاب عمر الشريف الذين يدعون أنهم من أصدقائه لم يكونوا أصدقائه نهائيًا، ولكن كانوا يتمنوا أن يقابلوه فقط، وقال: "عمر الشريف لم يحظ بجنازة ضخمة لأن ابنه طارق لم يعلن عن مكان صلاة الجنازة على والده خوفًا أن يحدث فوضى كما حدث خلال جنازة والدته الفنانة فاتن حمامة".واختتم زاهي حواس حديثه: "عمر كان بيشتمنى كتير خلال فترة مرضه، لأن طبيعته عصبية جدًا، ولم أكن أرد عليه نظرًا لحالته المرضية، ولم يسانده خلال فترة مرضه سوى أنا وابنه طارق".قال عالم الآثار زاهى حواس، إنه كان طالبا فاشلا جدًا وينجح بالعافية، خلال فترة دراسته بالجامعة، مؤكدًا أنه لم يكن طالبًا متفوقًا نهائيًا سواء فى المدرسة أو الجامعة وتخرج بتقدير مقبول.وأضاف زاهى حواس، أنه عندما بدأ العمل فى مجال الآثار لم يكن يحبها ولكنه أصبح سر نجاحه الآن، مشيرا إلى أن بداية نجاحه كان خلال التنقيب فى إحدى المقابر، مؤكدًا أنه عثر على حبه من خلال اكتشاف تمثال لآلهة الحب عند اليونان.وأوضح زاهى حواس، أنه أحب الآثار المصرية أكثر من الآثار اليونانية والرومانية.وأكد زاهى حواس أنه عمل فى الآثار فور تخرجه في كلية الآداب بقرار جمهورى، مشيرا إلى أنه تعرض لعدة مواقف صعبة خلال بداياته، حيث قابل شخصا شريرا للغاية، مشيرا إلى أنه حرص على تكريم هذا الرجل الشرير، قائلا: "لولا شره وهجومه عليّ لما أصبحت زاهى حواس الذى ترونه الآن، أنا ربنا كرمنى بواحد شرير".وأوضح زاهى حواس أن نصيحة والده كانت سبب نجاحه ولم يهتم بالانتقادات، أو ينساق للفشل ولا المعارك.أكد عالم الآثار، زاهى حواس، أن عمر الشريف وأحمد رجب وأنيس منصور كانوا شخصيات لم تتكرر فى حياته، لافتًا إلى أنه يصاحب كافة الفنانين والمشاهير خلال زيارتهم لمصر.وقال زاهى حواس، إن زيارة ويل سميث لمصر قلبت الدنيا كلها.وأضاف زاهى حواس، أن زيارة ويل سميث فى مصر جاءت بناءً على دعوتى له منذ 11 سنة أثناء تكريمى، موضحًا أن زيارات أوباما وشاكيرا والأميرة ديانا لمصر كانت من أهم الزيارات التى أعتز بها فى مصر، وتابع: "صورنى أحد المصورين صورًا كثيرة أنا والأميرة ديانا وكانت تعبر عن حبى لها وكتبت الصحف تعليقًا على الصورة "مصرى آخر يحب الأميرة ديانا".